ارتفاع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 21 يناير 2022

قفزت أسعار الذهب في الجزائر الجمعة 21 يناير 2022، إزاء صعود "النفيس" عالميا عقب تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل مخاوف التضخم.

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر خلال ختام تعاملات اليوم، ليسجل نحو 8289 دينارا (59.24 دولار)، مقابل 8188 دينارا (58.65 دولار) في ختام تعاملات امس..

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 6217 دينارا (44.43 دولار)، مقابل 6141 دينارا (43.99 دولار) عند إغلاق تعاملات الأربعاء.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4835 دينارا (34.56 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4144 دينارا (29.62 دولار).

و زاد سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر، ليسجل نحو 7253 دينارا (51.84 دولار)، مقابل 7164 دينارا (51.32 دولار) بنهاية تعاملات الأربعاء.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر أمس الخميس نحو 257.784 ألف دينار (1843 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 58.023 ألف دينار (414.72 أسعار الذهب في الجزائر صورة widget