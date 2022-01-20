"تبون" يعلق على خروج منتخب الجزائر من كأس أمم إفريقيا

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة للاعبي منتخب بلاده بعد الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، اليوم الخميس، على يد منتخب كوت ديفوار بعد الخسارة أمامه (1-3).

ونشر الرئيس عبد المجيد تبون، عبر حسابه"تويتر": "هذا هو منطق كرة القدم.. يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم و نقف وراءكم، اليوم وغدا.. حظا أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله".

وهُزم المنتخب الجزائري في مبارتين مقابل تعادل واحد، وتذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة يتيمة، وودع البطولة مبكرا من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا.