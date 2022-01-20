إجراءات لمربي الأغنام والماعز للوقاية من أضرار الصقيع

نشرت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، اجراءات للوقاية من أضرار الصقيع خاصة لمربي الأغنام والماعز.

ويشهد قطاع غزة، منخفض جوي قطبي، حيث حذرت الأرصاد الجوية من الصقيع والانجماد ودعت المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة في بيوتهم.

إليكم إجراءات للوقاية من أضرار الصقيع:

1- التأكد من صلاحيه المبنى وعدم تسرب مياه الامطار الى الداخل سواء عن طريق السقف او الأرضية.

2- يجب التأكد من ثبات السقف بشكل محكم لتحمل الرياح الشديدة، أما في بيوت الشعر والخيام فيجب تثبيتها في الأرضية بشكل محكم ووضع أربطه خاصه على السطح وتثبيتها في الأرض من كل الجهات.

3- إغلاق جوانب البركسات بحيث نسمح بالتهوية الجيدة واللازمة، مع عدم حدوث تيارات هوائية لتجنب الأمراض.

4- التأكد من جاهزية غرف الولادة للاستعمال وقت الحاجة، مع فرشها بالقش، وفي حالة الولادة يجب تدفئة الأم والمولود الجديد وعدم تعريضهما للتيارات الهوائية الباردة.

5- وضع الأعلاف المركزة والقش داخل المخازن أو تغطيتها بالبلاستك لمنع وصول مياه الأمطار إليها، مع ملاحظة وضعها على سطح مرتفع عن الأرض مثل المشاتيح.

6- تخزين كمية كافية من الأعلاف المركزة والمالئة في مستودعات وتغطيتها جيدا نظرا للظروف التي نعيشها.

7- في أوقات الضباب والظلام يجب توفر الإضاءة ولو بشكل بسيط حتى تتمكن الحيوانات من تناول العلف والماء.

8- في أوقات البرد يفضل عدم استعمال ماء الحنفيات لان المياه بداخلها تكون شديدة البرودة واستعمال مياه التنكات إن أمكن.

9- الاهتمام بنظافة وجفاف الأرضية للمزرعة بشكل عام وفردها ببقايا العلائق الجافة.

10- عدم اخراج الاغنام إلى المراعي في الأيام الماطرة والطقس البارد.

11- عدم تقديم العلائق الباردة خاصة للنعاج الحوامل لأنها قد تسبب لها الاجهاض.

12- العناية بخزانات المياه وينصح ان تكون داخل البركس لضمان عدم تجمد المياه والحفاظ على حرارتها معتدلة قدر الامكان.