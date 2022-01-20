قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز شرق مدينة خان يونس

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الخميس، بأن جنود الاحتلال "الإسرائيلي" أطلقوا النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الأراضي الزراعية شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد أطلق جنود الاحتلال المتمركزين شرق بلدة خزاعة أطلقت النار وقنابل الغاز صوب الأراضي الزراعية شرق خان يونس، ما تسبب بحالة من الخوف في صفوف المواطنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الاسرائيلي" أطلقت في وقت سابق نيران رشاشاتها شرق حي التفاح، شرق محافظة غزة، كما تقوم باستهداف المزارعين بشكل يومي وتجرف أراضيهم على حدود القطاع.