بث مباشر.. مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية المباراة المنتظرة بين فريقي ليفربول وارسنال، حيث ينطلق البث المباشر لمباراة أرسنال وليفربول، في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الخميس، والمقامة على ملعب "الإمارات"، في إياب نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

بث مباشر.. مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وأرسنال التي اقيمت على ملعب "آنفيلد" في الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يذكر أن نادي تشيلسي تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، على حساب توتنهام هوتسبير بعد الفوز بنتيجة 2-0 في الذهاب، و1-0 في الإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وأرسنال على ملعب "الإمارات" مساء اليوم الخميس وتنطلق في الساعة العاشرة إلا ربع، وسوف تذاع على قناة beIN Premium 1 HD.

بث مباشر.. مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

وحسم نادي ليفربول تأهله إلى نصف النهائي بعد الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، في دور ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتأهل نادي أرسنال إلى دور نصف نهائي بعد الفوز على ضيفه سندرلاند، بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات دور ربع النهائي.

ويغيب المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والمالي نابي كيتا عن صفوف الريدز بسبب مشاركة الثلاثي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

تشكيلة ليفربول ضد ارسنال اليوم الخميس

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، ميلنر.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينيو، دييجو جوتا، مينامينو

تشكيلة ارسنال ضد ليفربول اليوم الخميس

حراسة المرمي: رامسدايل

خط الدفاع: سيدريك، بن وايت، جابرييل، تيريني.

خط الوسط: تشاكا، لوكونجا، ساكا، مارتينيلي.

خط الهجوم: لاكازيت، إيدي نكيتياه