إصابة رئيس بيلاروس بمتحور "أوميكرون"

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنه سبق أن أصيب بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى من فيروس كورونا وتماثل للشفاء منه.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع عقده اليوم مع رئيس جمهورية توفا الروسية، فلاديسلاف هوفاليغ: "نلاحظ أن أوميكرون يمثل فيروسا مختلفا تماما، وأشتبه بأننا ربما انزلقنا إلى الإنفلونزا العادية. أقول ذلك كشخص كان قد أصيب للمرة الثانية، وهذه المرة بأوميكرون".

واضاف لوكاشينكو، أن متحور "أوميكرون" خلافا عن السلالات الأخرى من كورونا لا يتسبب في الالتهاب الرئوي، مضيفا أنه تجاوز المرض وهو واقف على قدميه، ولم يشعر بأي شيء وتم تشخيص إصابته بفحص خضع له في مرحلة متقدمة من فترة الإصابة.

وسبق أن أعلن لوكاشينكو في يوليو 2020 أنه أصيب بفيروس كورونا وتماثل للشفاء منه "واقفا على قدميه" دون ظهور أي أعراض.