سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 21 يناير 2022 في العراق

تراجع متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، اليوم الجمعة 21 يناير/كانون الثاني 2022، في بورصات المحافظات، وشركات الصرافة.

وسجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

ويختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وانخفض سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح، والحارثية، ببغداد، إلى نحو 1481 دينارا.

وفي بورصة البصرة، تراجع سعر صرف الدولار، إلى نحو 1482 دينارا.

كما هبط في بورصتي السليمانية، أربيل، إلى نحو 1483 دينارا، و1482.25 دينار على التوالي.

وفي بورصتي الموصل، ودهوك، سجل الدولار، نحو 1482.25 دينار، و1483 دينارا بهذا الترتيب.

وتراجع متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم، إلى نحو 1653.53 دينار للشراء، و1655.17 دينار للبيع.

بينما سجل متوسط الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي، نحو 1989.97 دينار للشراء، و1990.93 دينار للبيع.

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 388.13 دينار للشراء، و388.47 دينار للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 396.36 دينار للشراء، و396.73 دينار للبيع.

كما هبط متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4813.39 دينار للشراء و4823.54 للبيع.