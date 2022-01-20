ارتفاع اسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 21 يناير 2022

ارتفع متوسط أسعار الذهب في السودان اليوم، الجمعة 21 يناير/كانون الثاني 2022، بالرغم من هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان، إلى نحو 25.992 ألف جنيه (59.40 دولار).

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان، إلى نحو 22.743 ألف جنيه (51.98 دولار).

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، نحو 19.494 ألف جنيه (44.55 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان اليوم، فقد زاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 15.162 ألف جنيه (34.65 دولار).

وارتفع متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب في السودان اليوم ، إلى نحو 808.337 ألف جنيه (1847 دولارًا).

كما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب في السودان، إلى نحو 181.945 ألف جنيه (415.82 دولار).