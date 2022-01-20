نيابة الاحتلال تقدم لائحة اتهام بحق 17 شابًا من النقب

قدمت النيابة العامة "الإسرائيلية" اليوم الخميس، أربع لوائح اتهام ضد 17 شابا من منطقة النقب، في مدينة بئر السبع داخل أراضي عام 1948 بينهم 3 قاصرين.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الشبان على خلفية المواجهات التي اندلعت في قرية سعوة الأطرش الاسبوع الماضي، إثر تجريف أراضي القرية تمهيدا للاستيلاء عليها من قبل ما يسمى بـ"الصندوق الدائم لإسرائيل".

وتستمر احتجاجات الأهالي داخل أراضي عام 48، إذ يتظاهرون يوميا أمام المحكمة الاسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 150 معتقلا، بينهم نساء وقاصرون، فيما تستمر المداولات في المحاكم الاسرائيلية بملفات نحو 50 منهم حتى الآن، عقب تصديهم لتجريف أراضي النقب بهدف الاستيلاء عليها.