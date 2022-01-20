الإمارات تُعزز التعاون الاستخباري مع "إسرائيل"

أكد سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة، اليوم الخميس، أن بلاده تنوي تعزيزالتعاون الأمني الاستخباراتي مع كل من الولايات المتحدة و"إسرائيل" إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له "أبوظبي" على يد "أنصار الله".

وقال العتيبة :"إن كلا من الولايات المتحدة و"إسرائيل" أصدرتا بياني دعم للإمارات على خلفية الهجوم، معرباً عن شكره لكلا الطرفين".

وتابع العتيبة:"سيكون هناك توطيد للتعاون في المجالين الأمني والاستخباري والدفاعي، مشيرا إلى أن استهداف مطار أبو ظبي بالطائرات المسيرة والصواريخ أكد أن هذا الأمر أولوية كبيرة.

وكانت قد استهدفت جماعة "أنصار الله" يوم الاثنين الماضي، مستودع وقود تابعا لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك مطار أبوظبي الدولي.

وتشهد العلاقات بين الإمارات و"إسرائيل" تقاربا كبيرا بعد توقيعهما على معاهدة لتطبيع العلاقات في واشنطن في سبتمبر من العام 2020.