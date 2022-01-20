رابطة اللاعبين "الإسبانية" تساند ديمبلي ضد برشلونة

أصدرت رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا، مساء الخميس، بيانا بشأن الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة، الذي أخبرته إدارة ناديه بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتم استبعاد ديمبيلي من مباراة الفريق مساء الخميس أمام أتلتيك بيلباو، وأوضح ماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة، أنه يتعين على اللاعب مغادرة النادي مع إدراجه على لائحة الانتقالات الشتوية.



وذكرت الرابطة في بيانها، أنه لا يمكن للنادي الضغط على اللاعب حتى يقبل عرضا لتجديد العقد، رغم اعترافها بأن برشلونة ليس مضطرًا إلى ضمه في المباريات، لكن يتعين علي البرسا الالتزام بدفع مستحقات اللاعب.



وقالت الرابطة في البيان: "تعتبر الرابطة أن عقد اللاعب المحترف يلزمه بتقديم خدماته للنادي واتباع التعليمات المقدمة له. من ناحية أخرى، يلتزم النادي بدفع الأجور المتفق عليها والسماح للاعب بتقديم الخدمات بالشروط نفسها مثل باقي زملائه، دون أن يكون هناك أي نوع من التمييز أو الضغط على اللاعب للتنازل عن حقوقه".



وأضافت رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا: "نتفهم أن تجديد العقد يتطلب موافقة كلا الطرفين، يجب أن تصدر اتفاقية الوصايا المذكورة بحرية دون وجود شروط خارجية تحد أو تقيد حرية التعاقد مع اللاعب المحترف".



وتابعت: "صحيح أن اللاعب ليس له الحق في أن يظهر بقائمة الفريق كل مباراة، ويجب أن يعامل في الظروف نفسها مثل زملائه وأن يكون قادرًا على خوض تلك المباريات، ولكن إذا كان تم تفسير هذا الظرف على أنه ضغط على اللاعب، وصدرت أيضًا تصريحات عامة تقر بهذا النوع من الضغط، فهذا يعتبر إجراءً غير قانوني من قبل النادي".



وأتمت رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا: "تعتبر الرابطة أن عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد لا يعني وجود خرق، لذلك لا يمكن أن يكون لها أي عواقب".