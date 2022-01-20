جيش الاحتلال يسلم عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات قراراً بهدم منزلها

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، هدم منزل عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سيلة الحارثية وسلمت عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات قراراً بهدم منزلها.

وفي 19 ديسمبر 2021 ، اقتحم العشرات من جنود الاحتلال وضباط مخابرات الاحتلال منزل المواطن أحمد ياسين جرادات في السيلة الحارثية، واعتقلت عمر وغيث بتهمة تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" المخلاة منتصف ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.