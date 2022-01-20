الأمير علي والرجوب يتفقان على تفاصيل بطولة القدس والكرامة

تقام بطولة القدس والكرامة، تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، ومحمود عباس رئيس دولة فلسطين، خلال شهر مارس/آذار المقبل في عدة مدن فلسطينية، بتنظيم مشترك بين الاتحادين الأردني والفلسطيني لكرة القدم.

ووضع الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، في اجتماعه مع رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب، التفاصيل الرئيسية لإقامة البطولة بنسختها الأولى خلال الفترة من 19 وحتى 29 مارس/آذار المقبل.



وأكد الأمير علي، على رسالة البطولة والتي تجسد الدعم الأردني لفلسطين في كافة المحافل الدولية، والمساهمة في تجاوز التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، خلال ممارسة الرياضة على أرضه.



وعقدت سمر نصار، الأمين العام للاتحاد الأردني، سلسلة اجتماعات مع نظيرها الفلسطيني فراس أبو هلال، بحضور عدد من مدراء الكوادر التنظيمية المشتركة للبطولة.



وتهدف الاجتماعات، لضمان إنجاح البطولة برسائلها العميقة، حيث تشهد المسابقة مشاركة 3 أندية أردنية، هي الرمثا بطل دوري المحترفين للموسم السابق 2021، ووصيفه الوحدات، إلى جانب الفيصلي بطل كأس الأردن.



ويشارك من فلسطين نادي شباب الخليل بطل الموسم السابق في المحافظات الشمالية، وشباب رفح بطل الدوري في المحافظات الجنوبية، وجبل المبكر وصيف دوري المحترفين للموسم الحالي.



وتسحب قرعة البطولة في العاشر من الشهر المقبل، وتقام مبارياتها على ملاعب هواري بو مدين، فيصل الحسيني، الجامعة العربية الأمريكية، ويديرها طواقم تحكيمية من الأردن وفلسطين.