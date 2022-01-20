مصر تعرب عن رفضها لهدم الاحتلال "الاسرائيلي" منزلين في حي الشيخ جراح

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، عن رفضها لهدم قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منزلين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن المحاولات الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني، واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، فضلاً عما يمكن أن يؤدي إليه من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ على موقف مصر الثابت من رفض سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وأعاد التأكيد على أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين، وتسهم بشكل مباشر في تعكير أي مناخ منشود نتطلع إليه جميعًا من أجل إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

يذكر أن جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، قد هدمت، فجر أمس الأربعاء 19/1/2022، منزلين لعائلة صالحية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة ، وذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة المنزلة وقامت بإخلاء أفراد العائلة والمتضامين معهم بقوة السلاح.

ونقل عن عائلة صالحية قولها إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منزل العائلة، واعتقلت أفراد العائلة المتواجدين في المنزل، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.