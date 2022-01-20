توتر في "سجن رامون" إثر اقتحام غرف الأسرى

سادت حالة من التوتر في سجن "رامون" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسرى الجبهة الشعبية وإدارة السجون، أثر اقتحام إدارة سجن رامون الغرف وإخراج الأسرى مكبلي الأيدي رغم الأجواء الباردة

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، إن حالة توتر تسود سجن رامون؛ أثر اقتحام غرف أسرى الجبهة الشعبية واخراج الأسرى مكبلي الأيدي رغم الأجواء الباردة، عقب رفض الأسرى الخروج للفحص الأمني إثر تعنت إدارة السجون لمطالب الأسرى".

وبين المركز أن أسرى الجبهة الشعبية، هددت في حال لم تستجب إدارة مصلحة السجون لمطالبها بنقل كافة خطواتها التصعيدية إلى كل السجون .