الولايات المتحدة توافق على تزويد تركيا بـطائرات "إف 16"

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد توافق على تزويد تركيا بمقاتلات من طراز "إف-16" لتعزيز مواقع حلف الناتو في حوض البحر الأسود.

ونقلت قناة "سي إن إن"، عن مصادر أمريكية، تأكيدها أن الطرفين عقدا سلسلة اجتماعات في أنقرة وواشنطن، وأن هناك معلومات عن نية الولايات المتحدة بيع 40 مقاتلة من طراز "إف-16 بلوك 70" و80 قطعة لتحديثها إلى تركيا.

وبحسب القناة، يأتي هذا القرار المحتمل بسبب سعي الولايات المتحدة إلى إمداد حلفائها في الناتو لمواجهة "الخطر المتزايد في البحر الأسود".

وكان قد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نظيره الأمريكي جو بايدن تعهد ببذل كل ما بوسعه بغية إقناع الكونغرس بالمصادقة على بيع طائرات "إف-16" إلى أنقرة.

ويأتي ذلك بعد إقصاء الولايات المتحدة لتركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35" الحديثة بسبب اقتناء أنقرة منظومات "إس-400" الدفاعية الروسية.