وزير الدفاع اليوناني يصل "إسرائيل" اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:59 م
20 يناير 2022
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وصل وزير الدفاع اليوناني نيكولاس باناجيوتوبولوس، اليوم الخميس، إلى "إسرائيل" للقاء نظيره "الإسرائيلي" بيني غانتس، حيث ناقش الجانبان التعاون الدفاعي المشترك.

وقال غانتس : "التزام "إسرائيل" بالتعاون الأمني ​​مع اليونان، يقوم على أساس المصالح والقيم المشتركة".

وأضاف غانتس :"هناك إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون بين "إسرائيل" وأصدقائها القدامى والجدد في المنطقة في مجالات الطاقة والابتكار وكذلك الأمن".

وتابع قائلاً :"سنواصل العمل لتعزيز الإطار الثلاثي بين "إسرائيل" واليونان وقبرص".

وعلق غانتس على الملف الإيراني زاعماً: "في الوقت الذي يجري فيه ضباط إيرانيون كبار مفاوضات مع فيينا، فإن أذرعهم في الشرق الأوسط يزيدون من عدوانيتهم ​بالمنطقة، كما حصل الأسبوع الماضي بالهجوم على الإمارات العربية المتحدة".

 

#اسرائيل #اليونان

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