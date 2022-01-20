اقتصاد غزة يسجل عشرات المخالفات للتجار بسبب بضائع منتهية الصلاحية

سجلت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الخميس، تسعة محاضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، 11 محضرًا لإتلاف بمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، خلال 104 جولات وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية.

وأفاد الاقتصاد بغزة، أن طواقم حماية المستهلك في محافظتي خانيونس ورفح برفقة مباحث التموين نظمت جولات صباحية على محطات وقود غاز الطهي لمتابعة سير العمل والتأكد من أن المحطات تعمل بشكل منتظم دون احتكار للوقود.

كما تنظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة 9 جولات تفتيشية في محافظة غزة على محال بيع الذهب والمجوهرات .

وقامت المديرية العامة للمصادر والموارد الطبيعية بتغطية انهيارات الطرق في محافظتي غزة والشمال التي أحدثها المنخفض الجوي الأخير بالتعاون مع البلديات.

ونظمت ايضًا دائرة الرقابة الصناعية في قسم الصناعات التحويلية جولات ميدانية في محافظة غزة على منشآت صناعية لصناعة النسيج والخياطة.





