أبرز مباريات اليوم الخميس 20يناير/2022، تقام يوم الخميس 20 يناير 2022 العديد من المباريات المثيرة للاهتمام، بداية من منافسات اليوم 12 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ومباريات في الدوري السعودي، والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وقمة في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وفي هذا المقال، ستستعرض لكم أبزر المباريات الكروية التي ستقام مساء اليوم، في كافة الدوريات الاوروبية وكآس أمم أفريقيا و الدوريات العربية وخاصة المصرية.

مباريات اليوم الخميس 20 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

الجزائر - ساحل العاج

18:00 مصر، 19:00 السعودية

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غينيا الاستوائية - سيراليون

18:00 مصر، 19:00 السعودية

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تونس - جامبيا

21:00 مصر، 22:00 السعودية

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مالي - موريتانيا

21:00 مصر، 22:00 السعودية

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كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

آرسنال - ليفربول

21:45 مصر، 22:45 السعودية

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الدوري الإسباني - الجولة 21

خيتافي - غرناطة

20:00 مصر، 21:00 السعودية

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مباريات اليوم الخميس 20 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

الدوري السعودي - الجولة 18

الاتفاق - أبها

17:50 السعودية، 16:50 مصر

SSC

الشباب - الفتح

18:10 السعودية، 17:10 مصر

SSC

كأس ملك إسبانيا - دور الـ16

إلتشي - ريال مدريد

20:00 مصر، 21:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا

أتلتيك بيلباو - برشلونة

22:30 مصر، 23:30 السعودية

غير مذاعة عربيًا

مباريات اليوم الخميس 20 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

إيسترن كومباني - الاتحاد

14:30 مصر، 15:30 السعودية

OnTime Sports

بيراميدز - المصري

14:30 مصر، 15:30 السعودية

OnTime Sports

فيوتشر - مصر المقاصة

17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports

مباريات اليوم الخميس 20 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

كأس إيطاليا - دور الـ16

روما - ليتشي

22:00 مصر، 23:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا