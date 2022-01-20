أحدث تردد قناة كربلاء الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات hd .. بث مباشر

أحدث تردد قناة كربلاء الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات hd ، ويبحث الملايين من المواطنين في العراق والدول العربية المجاورة عبر مواقع الانترنت من أجل مشاهدة القناة ومحتواها الإعلامي الذي يشاهده سكان العراق وسوريا ولبنان والأردن والكويت واليمن وغيره ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم التفاصيل كاملة ، مع ابرز البرامج التي تقدمها قناة كربلاء والتي حازت على نسبة كبيرة من المشاهدات ، كما أنها تبث جميع المناسبات التي تحتص في الشعائر التي تقيمها انصار الشيعة .

واهتم فريق الموقع في وضع أحدث تردد قناة كربلاء الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات حتى يتمكن كافة المواطنين والمتابعين والمشاهدين من متابعو الفضائية العريقة التي يصدح صداها في كافة انحاء الوطن العربي ويمكن استقبال التردد بكل سهولة تامة وبدون أي عوائق ، وعن التفاصيل فهو التالي:

قناة كربلاء الجديد

نقدم إليكم اليوم تردد قناة كربلاء الجديد على نايل سات وهوتبيرد ، وهي تعد أحد أكثر القنوات المميزة في العراق وذلك من خلال تقديمها لمجموعة من البرامج الهادفه ، كما وتستضيف نخبه من علماء الدين الإسلامي.

كما وأخذت القناة على عاتقها أن تكون بمستوى أهمية الدور، وعظم المسؤولية، وضخامة الأمانة التي يحتمها الواجب الديني العقيدي، وذلك معتمدة الخطاب الفكري الثقافي المعاصر الذي يأخذ أصالته من القرآن الكريم والسنة المعصومة الصحيحة المطهرة لنبي الإسلام وأهل بيته الكرام .

بدأت القناة البث من أكثر من 11 سنة، وهي أحد أكبر القنوات التي تمثل المذهب الشيعي ، وتروج لفكر ومذهب الإمام الحسين عليه السلام ، وتقوم على شرح وتقديم المذهب الشيعي بدون تحريف ، وشر الثقافة الإسلامية بدون تعصب.

فيمكنكم استقبال البث الفضائي لقناة كربلاء على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم بعد ضبط التردد الجديد لقناة كربلاء ، وذلك من أجل متابعة برامجها .

برامج قناة كربلاء

تردد قناة كربلاء العراقية على جميع الأقمار 2022

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح

النايل سات 11602 افقى 27500 3/4

النايل سات hd 11258 افقى 27500 آلى

الهوت بيرد 12380 عمودى 27500 5/6.. ونتمنى لكم في النهاية مشاهدة ممتعة مع قناة كربلاء الجديد 2022