"كورونا فلسطين": 6 وفيات و1240" إصابة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 62، نابلس 217، طوباس 27، طولكرم 55، بيت لحم 116، رام الله والبيرة 256، الخليل 108، قلقيلية 14، سلفيت 13، جنين 40، أريحا والأغوار 38، قطاع غزة 294".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 2، نابلس 33، طوباس 10، طولكرم 11، بيت لحم 57، رام الله والبيرة 86، الخليل 42، قلقيلية 3، سلفيت 4، جنين 21، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 85".

وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في بيت لحم، حالتان في نابلس، حالة في رام الله والبيرة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 88 مريضاً، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.