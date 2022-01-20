أسعار تذاكر كأس العالم ...والمباراة النهائية !

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سعر تذاكر نهائيات كأس العالم "قطر 2022" التى تنطلق خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022 بعد إطلاق المرحلة الأولى من بيعها.

وأطلق الفيفا عملية بيع تذاكر نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري، بأسعار مخفضة تصل إلى ما يقارب 11 دولار ما يوازى 115 جنيهه مصريا للسكان والمقيمين.

وتصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولار ما يوازى 1100 جنيها مصريا، أي نحو ثلث سعر التذكرة في مونديال روسيا 2018.

ولكن ثمن أغلى التذاكر المعروضة للنهائي الذي يقام في 18 ديسمبر بملعب لوسيل، يصل إلى 1607 دولار بزيادة قدرها 46 % مقارنة مع 1100 دولار لنهائي نسخة 2018.

وبلغت قيمة تذاكر الفئة الثانية لحضور المباراة النهائية نحو ألف دولار، فيما تصل تكلفة تذاكر الفئة الثالثة، وهي أرخص التذاكر المتاحة للمشجعين الدوليين، إلى 604 دولار، وهو سعر أعلى بمقدار الثلث مقارنة مع 455 دولار في النسخة السابقة للمونديال.

كما ارتفعت قيمة تذاكر النهائي للفئة الرابعة للسكان المحليين مما يعادل 110 دولارات في روسيا إلى 206 دولار.

وبالنسبة للمباريات الأخرى في دور المجموعات، يمكن للمقيمين القطريين شراء تذاكر مقابل 11 دولارا، وهو أرخص سعر بالنسبة للسكان المحليين منذ كأس العالم 1986 في المكسيك.

وأرخص التذاكر للبيع الدولي هي الأقل سعرا منذ نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا بواقع 69 دولار.

وارتفعت أسعار تذاكر الفئة الأولى بشكل هامشي من 210 دولارات إلى 220، بينما ستبقى تذاكر الفئة الثانية عند 165 دولارا.

ويهدف الفيفا إلى الحصول على 500 مليون دولار من حقوق الضيافة ومبيعات التذاكر عبر الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات المونديال القطري.

لم تعلن السلطات القطرية بعد عن عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بدخول الملاعب في كأس العالم التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي دولة عربية، وتجري منافساتها بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.