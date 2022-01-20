موعد هلال شهر رمضان 2022 في جميع الدول العربية والإسلامية

يبحث المسلمون عن معرفة موعد هلال شهر رمضان 2022، خاصةً مع اقتراب موعده الذي قارب على أقل من 4 شهور، لذا يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر موعد هلال شهر رمضان 2022 العام المقبل المتوقع، كون أن المسلمين جميعاً يبحثون عن موعد شهر رمضان المبارك 2022 حيث شهر البركة والصدقات والتبرعات، وزيارة الأرحام، والاهتمام بالعبادات الدينية.

موعد هلال شهر رمضان 2022

وبخصوص موعد هلال شهر رمضان 2022 فقد أشارت بعض الحسابات الفلكية إلى أنه سيبدأ يوم السبت 2 أبريل المقبل حتى 2 مايو 2022، لكن هذا الموعد لا يزال مبدئيا لا سيما أن الموعد النهائي تحدده دور الإفتاء في مختلف البلدان العربية والإسلامية بناء على نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان، وفي حالة ثبوته شرعيا فإن رمضان المقبل سيأتي مبكرًا بـ11 يوما عن رمضان الماضي الذي حل يوم 13 أبريل 2021.

ويعد شهر رمضان المبارك من أفضل الأيام التي ينتظرها المسلمون في كل أنحاء العالم، بالرغم من شدة الصعوبات والمتاعب التي يعيشها الصائمون.

ولكن دائمًا يكون شهر رمضان هو خير وبركة لجميع المسلمين، ويغفر الله لهم، ويعد تواجد ليلة القدر هي أكثر ما يعظم شهر رمضان، لأنها ليلة خيرًا من ألف شهر.

موعد هلال شهر رمضان 2022

وحل علينا رمضان 2021 في 13 أبريل 2021، وانتهى في 13 مايو من نفس العام، وحل علينا عيد الفطر المبارك.

ويكون موعد رمضان 2022 مختلفاً عن 2021، حيث إن هناك اختلاف في موعد شهر رمضان بين كل عام وآخر، لأنه تقويم قمري.

وبحسب التقويم هذا، فإن رمضان يتقدم لمدة 11 يومًا في كل عام تقريبًا، وكل هذه الأمور فلكية وقمرية، ولكن الأمر الأكيد يكون من خلال استطلاع هلال شهر رمضان ورؤيته بالعين المجردة.

ويعد شهر رمضان المعظم ترتيبه في التقويم الإسلامي التاسع.

هلال شهر رمضان 2022

وتقول دار الإفتاء إن رؤية هلال شهر رمضان حدث سنوي، لكنها تتابع الرؤية شهريا لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان وشوال وذو الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية لدى المسلمين.

وأضافت دار الإفتاء أن رؤية هلال شهر رمضان 2022 تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.