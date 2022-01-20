بحرية غزة تصدر تنويهًا هامًا بشأن العمل داخل البحر

أصدرت الشرطة البحرية في قطاع غزة، اليوم الخميس، تونيهًا هامًا بشأن عمل الصيادين داخل بحر غزة، بعد توقف دام لأيام بسبب تداعيات المنخفض الجوي.

وأعلنت الشرطة البحرية، أنها قررت السماح بالعودة لممارسة العمل داخل البحر، بعد قليل في تمام الساعة 1:30م ، نظراً لانخفاض منسوب الأمواج.

وأكدت ضرورة أخذ جميع الصيادين كافة التدابير الوقائية اللازمة قبل دخول البحر.

وتأثرت الأراضي الفلسطينية، مساء يوم الخميس الماضي، بمنخفض جوي عميق استمر لأيام عدة، صاحبه هطول كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وبرقية.

كما سادت أجواء من البرودة الشديدة والصقيع التي وصلت في بعض المناطق لأقل من الصفر درجة مئوية.