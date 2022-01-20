ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى، اليوم الخميس، أن ثلاثة اسرى من الضفة الفلسطينية والداخل المحتلين، يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وهم:



الأسير عماد راجح مصطفى سرحان (43 عامًا) من مدينة حيفا بالداخل المحتل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 20 عامًا في السجون.

الأسير حازم صادق مصطفى القواسمة (43 عامًا)، من محافظة الخليل المحكوم بالسجن 25 عامًا، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 20 عامًا في السجون.

الأسير أكرم فيصل محمد بدوي "أبو سنينة" (37 عامًا)، من محافظة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد، وهو معتقل منذ عام 2016م، وأمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال.