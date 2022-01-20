الدفاع المدني لـ "فلسطين اليوم": إصابات نتيجة المنخفض واستخدام كاسحات الثلوج لفتح الطرقات بالضفة

قال مدير العلاقات العامة والإعلام بجهاز الدفاع المدني في الضفة الغربية المحتلة المقدم نائل العزة، اليوم الخميس 20/1/2022، أن تأثيرات المنخفض الجوي الذي ضرب الضفة المحتلة، تركزت على محافظة الخليل وبالتحديد فوق منطقة حلحول، إذ تراكمت الثلوج لعدة سم مترات على الطرقات، منذ مساء أمس الأربعاء حتى فجر اليوم الخميس، وهو ما أدى إلى إغلاق بعض الطرقات، موضحاً عدم تسجيل أي خسائر مادية، أو حوادث مرورية بالمحافظة، باستثناء سحب 35 مركبة علقت نتيجة عدم ملاءمتها لطبيعة الحالة الجوية.

وأكد العزة في تصريحات لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن طواقم الدفاع المدني واصلت العمل طوال الساعات الماضية، إذ عملت على استخدام كاسحات الثلوج لإزاحتها وفتح الطرقات المغلقة، مبيناً أن الطرقات باتت مستعدة لاستئناف حركة المركبات والمواطنين، مع حالات اكتظاك مروري نتيجة تشويش الشوارع بفعل عملية الانجماد التي عقبت الثلوج.

وذكر العزة، أن مهام الدفاع المدني تركزت على مناطق وسط الضفة الغربية التي شهدت أمطارا غزيرة، تساقط للثلوج، مثل محافظة رام الله والبيرة، لكن الخليل سجلت أعلى معدل لهطول الأمطار وسقوط الثلوج، بسبب طبيعتها الجغرافية.

وعن حصيلة المهام التي نفذتها طواقم الدفاع المدني، أفاد بأنه منذ بدء المنخفض الجوي الأحد الماضي، حتى فجر اليوم الخميس، نفذت الطواقم ما يقارب من 160 عملية استجابة لمواطنين، تنوعت ما بين حوادث سير نتج عنها إصابات متوسطة وطفيفة، واخلاء مواطنين محاصرين بفعل تراكم المياه، إضافة إلى تفريغ المنازل من مياه الأمطار.

ولفت إلى أن غرف العمليات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة مهيأة لاستقبال جميع نداءات المواطنين، فهناك بنية تحتية ملائمة للتعامل مع مثل هذه المنخفضات، لكن عند زيادة حدتها وقوتها، فهذا يحتاج إلى رفع درجات الجهوزية والاستعداد من قبل طواقم الطوارئ المختصة.

وتأثرت الأراضي الفلسطينية، بمنخفض جوي عميق استمر لأيام عدة، صاحبه هطول كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وبرقية، كما سادت أجواء من البرودة الشديدة والصقيع التي وصلت في بعض المناطق لأقل من الصفر درجة مئوية.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس، مقاطع فيديو تظهر تساقط الثلوج وحبات البرد في معظم مدن وقرى الضفة المحتلة، إثر قدوم المنخفض الجوي المصحوب بعواصف رعدية وبرقبة وغزارة في الامطار.