معروف: لأول مرة إدراج 7000 اسم من مستفيدي الشؤون في المنحة القطرية

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف اليوم الخميس 20/1/2022، أنه لأول مرة تم إدراج 7000 اسم من مستفيدي الشؤون الاجتماعية، في الدفعة الأخيرة من المنحة القطرية، بعد حديد الفئات الأكثر هشاشة .

وأوضح معروف في تصريحٍ لإذاعة الأقصى، أن قيادة العمل الحكومي تواصلت مع أكثر من طرف فيما يخص شيكات الشئون منها وفد سفراء الاتحاد الاوربي ومنسق الأمم المتحدة، وكان هناك توجيه سابق لوزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز متضرري الشئون في البرامج المختلفة من المساعدات المقدمة من الوزارة.

وبين، أن لجنة متابعة العمل الحكومي تتابع عن كثب الحالة الجوية السائدة وتداعياتها وتأثيرها على بعض المواطنين، وبالتالي هذا الأمر كان مسار نقاش خلال الجلسة التي عقدت أمس، وبشكل عاجل كان هناك توجيه بتوزيع مساعدات عاجلة للأسر التي تم حصرها كمتضررين من المنخفض.

وقال معروف:" تم اتخاذ قراراً بتمديد الحملة الخاصة بالتخفيضات والتسهيلات المقدمة في قطاع النقل والمواصلات لرسوم الترخيص المختلفة، واعتماد انشاء صندوق السلامة المرورية بحيث تخصص المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية وتكون نواة انشاء هذا الصندوق، ويتم صرف مخصصات هذا الصندوق على تأهيل وتحسين شبكات الطرق في القطاع وتطوير الحالة المرورية، وصرف حوافز للسائقين الملتزمين بالإجراءات المرورية."

وبين معروف، أنه كان من ضمن القرارات اعفاء المنشئات والمحال التجارية التي تضررت من العدوان الأخير على القطاع من كافة الرسوم الحكومية المستحقة، على أن تقوم وزارة المالية بتسديد الرسوم بنظام المقاصة مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأضاف:" تم اعتماد صرف مبلغ مالي دعما للرياضة الفلسطينية، ولمنتخب فلسطين لكرة القدم للاعبين ذوي البتر، وأيضا لنادي الصداقة الذي مثل فلسطين في البطولة العربية لكرة الطائرة."

كما تم – وفق معروف- اعتماد صرف مبلغ مالي للنقابات الفلسطينية المهنية للمساهمة في دعم الأنشطة النقابية، بحيث يتم هذا الأمر ما بين وزارة المالية ووزارة العدل باعتبارها مرجعية لترخيص النقابات المهنية.

وأشار معروف إلى أنه تم اعتماد كشوفات للصرف من المستحقات، كشف خاص لغرض الزواج، وكشفين لغرض العلاج بقيمة تفوق النصف مليون دولار، كما أقر صرف الدفعة الثالثة من مكافئات الثانوية العامة للمعلمين، بقيمة اجمالية 2 مليون شيكل حيث بدء صرفها صباح اليوم.

ولفت إلى أن كان هناك إقرار بعض التسهيلات لتجار ومحطات الوقود من خلال زيادة فترة السماح المخصصة للسداد للالتزامات المالية لصالح الإدارة العامة للبترول، بالإضافة الى تكليف وزارة المالية بتلبية كل الاحتياجات العاجلة التي قدمتها وزارة الصحة من أجل سرعة إتمام المستشفى الميداني الاماراتي الذي يتم تدشينه بالقرب من المستشفى الأوروبي ليكون المستشفى المخصص لمعالجة الحالات المصابة بفايروس كورونا.

وأكد معروف، أن من ضمن القرارات تشكيل لجنة حكومية تضم في عضويتها العديد من الجهات الخارجية وكفاءات ومختصين أكاديميين لتقييم أداء البلديات بشكل عام، بالإضافة إلى قرار تشكيل لجنة وطنية للتعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية.