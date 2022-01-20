ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 20/1/2022



ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الخميس 20/1/2022 بقيمة 40 قرشا للغرام الواحد ، عقب أيام من استقرار أسعاره وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 40 قرشا ليصل إلى 37،60 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36،10 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 44 دينارا بعدما كان يباع الاربعاء بـ 43،60 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 33،60 ديناراً، فيما كان سعره امس 33،30 دينارا.