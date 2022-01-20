رابط تحديث وزارة العمل بغزة لبيانات خريجي التخصصات التعليمية والمهنية

أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس 20/1/2022، عن فتح باب تسجيل وتحديث بيانات خريجي التخصصات التعليمية، ضمن مشروع الإنعاش الاقتصادي.

وقد أعلنت الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون "CAAB"، وبالتعاون مع وزارة العمل فتح باب تسجيل وتحديث البيانات للخريجين من التخصصات التعليمية والعمال المهرة غير المهرة، ضمن مشروع الإنعاش الاقتصادي.

وأفادت وزارة العمل إلى أن المشروع ممول من الحكومة النرويجية، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "برنامج ساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP"، والذي يستهدف قطاع التعليم.

ونوهت الوزارة إلى التسجيل إلكترونيا من خلال الرابط التالي:

https://e.services.gov.ps/apps/reg_temp_moeh_work/1/create



