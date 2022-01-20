كورونا غزة : حالة وفاة و"294" إصابة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:00 ص
20 يناير 2022
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أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الخميس 20/1/2022 ، عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة ( 294) جديدة بفيروس كورونا ، بعد اجراء 1253 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  47 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين  192503 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1830 حالة  ، واجمالي المتعافين 188938 حالة ،اجمالي الوفيات  1735 وفاة

وبينت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 563171 شخص

 

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