موعد كأس العالم بمونديال قطر 2022.. القنوات الناقلة، أشهر قليلة تفصلنا عن أول مباراة من كأس العالم بمونديال قطر، وهو حدث ينتظره العالم أجمع، كونه يحل ضيفا مرة كل أربع سنوات، لهذه ينتظره محبو وعشاق كرة القدم حول العالم بشوق كبير، ويسعى متابعو الكرة المستديرة لمعرفة موعد مباريات كأس العالم في قطر وكذلك القنوات الناقلة وأسعار التذاكر وكل التفاصيل المتعلقة عن هذا الحدث الذي سيجذب كل عيون المتابعين على المستوى العالمي، ولمتابعة تفاصيل مباريات المونديال عن قرب سواء عبر الشاشات الناقلة أو من قلب الاستاد القطري المخصص للمشاهدين.

لذلك يسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى وضعكم في قلب الحدث دون عناء البحث عن موعد كأس العالم بمونديال قطر 2022.. القنوات الناقلة، فهو يضع عبر موقع الوكالة مواعيد أولى المباريات والقنوات الناقلة وأسماء المعلقين الرياضيين، وآلية حجز التذاكر وسعرها، وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث الكروي المنتظر في قطر.

موعد كأس العالم بمونديال قطر 2022.. القنوات الناقلة

وفازت قطر بتنظيم مونديال كأس العالم 2022، وهو يعد حدثا فريدا بالنسبة للدوحة، لذلك قام المسؤولين القطريون بتجهيز الملاعب بأحدث التكنولوجيا، لتظهر بأفضل صورة ممكنة.

موعد أول مباراة في كأس العالم بمونديال قطر 2022

وعن موعد أول مباراة في كأس العالم بمونديال قطر 2022، ستنطلق بطولة مونديال قطر في 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

كما ستقام المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة (10:00 تغ)، على ملعب البيت بمدينة الخور، الذي يتسع لـ 60 ألف مشاهد.

موعد المباراة النهائية في كأس العالم بمونديال قطر 2022

أما عن موعد المباراة النهائية في مونديال قطر 2022، فإن الدور نصف النهائي يكون 13 و14 ديسمبر، فيما تجرى المباراة النهائية على ملعب لوسيل يوم 18 من الشهر نفسه.

تردد قناة بي إن سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات 2022 لمشاهدة كأس العالم 2022

القمر القنوات التردد الاستقطاب معدل الترميز

Nilesat beIN SPORTS HD 1،2،3،4 12264 أفقي 27500

Nilesat beIN SPORTS HD 5،6،7،8 12475 رأسي 27500

Nilesat beIN SPORTS HD 9،10،16 12245 رأسي 27500

Nilesat beIN SPORTS HD 11،12،13،14 10853 أفقي 27500

Nilesat beIN SPORTS HD 15 12284 رأسي 27500