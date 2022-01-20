اتفاق "إسرائيلي" ألماني لإنتاج 3 غواصات متطورة

كشفت القناة السابعة العبرية اليوم الخميس 20/1/2022، النقاب عن مواقفة وزارة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على توقيع اتفاقية مع نظيرتها الألمانية، لتزويد بحرية الاحتلال بثلاث غواصات متطورة.

ووفقاً للموقع العبري، فقد أُقيم في "تل أبيب" احتفال توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام وزارة الجيش اللواء احتياط "أمير إيشيل" ، والمدير العام لشركة تيسين كروب الألمانية الدكتور رولف ورز، كما حضره القائد دافيد سار سلمى ومسؤولون كبار آخرون.

وأوضحت القناة، أن "إسرائيل" ستشتري ثلاث غواصات من سلسلة جديدة تسمى "ديكر" بقيمة تقارب 3 مليارات يورو.

كما ستقوم الحكومة الألمانية بتمويل جزء من الاتفاقية من خلال منحة خاصة، وفقًا لاتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2017، كما سيتم تسليم الغواصة الأولى إلى البحر في غضون 9 سنوات.