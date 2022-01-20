رغم الحظر المفروض​​..

أسيران من جلبوع تمكنا من إجراء اتصالات هاتفية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:32 ص
20 يناير 2022
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كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، عن تمكن أسيرين فلسطينيين، من إجراء اتصالات هاتفية رغم الحظر المفروض عليهما.

وذكرت القناة، أن هذين الأسيرين يشتبه بمساعدتهما لأسرى “نفق الحرية” الستة، الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم أواخر العام الماضي، قبل أن يُعاد اعتقالهم مرة أخرى.

وبحسب القناة، فإن الأسيرين أجريا الاتصالات بدون أي إشراف من قبل السجانين الإسرائيليين.

وأشارت إلى أنه جرى فرض حظر على الاتصالات من داخل سجن جلبوع، خاصة بحق الأسرى الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية فرار 6 أسرى من سجن جلبوع في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

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