مصر تحسم تأهلها إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فروزها على السودان

رفع المنتخب المصري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة- كان / تويتر

تمكن المنتخب المصري من حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون، عقب تغلبه على نظيره السوداني بهدف دون رد، الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

وتقدم المنتخب المصري بهدف أحرزه المدافع الشاب محمد عبد المنعم في الدقيقة 36 من ضربة رأس رائعة، إثر ركلة ركنية جاءته من عبدالله السعيد.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة.

وضمن الفراعنة بذلك تواجدهم في الدور ثمن النهائي، علما بأن المنتخب النيجيري واصل تسيده للمجموعة الرابعة عقب تغلبه على منتخب غينيا بيساو بهدفين دون، ليحصد العلامة الكاملة "9 نقاط".