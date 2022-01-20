"صخرة" المندوب "الاسرائيلي" في الأمم المتحدة ..وبماذا رد المالكي ؟

أقدم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان بإستعراض صخرة أمام الحضور في جلسة الأمم المتحدة ، لإبراز عداء الفلسطينيين على حد قوله ، حيث قال : “هذه صخرة وليست حجرا صغيرا، هذه صخرة.. يتم إلقاء مثل هذه الصخرة باتجاه مركبات الإسرائيليين وعلى الحافلات.”

وردا على حكاية الصخرة، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمام الصحافة المعتمدة “إنها حقا طُرفة. لأنه كما تعلمون، حتى لو أخذتم (في الاعتبار) هذه الصخرة- كمهندس، عليك أن تفكّر في وزنها، ومن ثمّ في قوة ذراعك على قذف الصخرة

إلى أي المسافة ستتمكن من قذفها؟ هل ستقذفها إلى 50 سنتيمترا، مترا، مترين؟ كيف ستصيب هذه (الصخرة) حافلة متحركة أو سيارة”.

وأضاف قائلا: “إنها وسيلة للتحايل، والسفير (الإسرائيلي) هو بطل مثل هذه الحيل”.

“القدس العربي”، توجهت بالسؤال للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، ستيفان دوجريك، حول حق إحضار السفير الإسرائيلي صخرة إلى قاعة مجلس مدعيا أنها سلاح إرهابي “فهل يحق للفلسطينيين أن يحضروا جرافة أو مدفع رشاش أو طائرة؟” فقال ردا على السؤال: “لن أتطرق إلى ما قام به ذلك المندوب، أو ما يقوم به ممثلو الدول الأعضاء الدائمة والدول المراقبة في المجلس فهذا ليس من اختصاصي ولن أتحدث فيه”.