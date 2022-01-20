الشخرة : ارتفاع كبير في أعداد إصابات كورونا وغزة سجلت بالأمس نسبة كبيرة بلغت 26%

أكد الدكتور كمال الشخرة الناطق باسم وزارة الصحة برام الله اليوم الخميس 20/1/2022 ، ان هناك ارتفاع كبير في اعداد الإصابات بفيروس كورونا منذ الأسبوع المنصرم ، مشيراً الى ارتفاع نسبة ايجابية الفحوصات سواء في المحافظات الجنوبية او الشمالية ، حيث تراوحت النسبة بين 25-30%.

وبين خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان نسبة المصابين بكورونا بعد إجراء الفحوصات بالأمس في الضفة لـ"5177 "بلغت 17% ، في حين بلغت نسبة الاصابات في قطاع غزة بعد إجراء فحوصات لـ1277 بلغت 26% .

وتوقع ان تصل أعداد الاصابات في فلسطين من 5000-10000 إصابة خلال الأيام القادمة.

واشار الشخرة الى ان المواطنين في قطاع غزة وغيرها من المحافظات يعزفون عن اجراء الفحوصات ، موضحاً ان عدد المرضى المتواجدين في العناية المركزة 63 حالة في حين عدد المرضى الذين تحت اجهزة التنفس 24 حالة .