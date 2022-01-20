بالصور مصرع شاب بحادث سير في النقب

لقي سليمان محمد أبو سمحان (33 عاما) من سكان قرية الزرنوق في النقب جنوب فلسطين المحتلة، مصرعه بحادث طرق وقع النقب قبيل انتصاف ليل الأربعاء.

ووقع الحادث على شارع رقم 40 بالقرب من تل السبع، من جراء اصطدام بين مركبة وشاحنة.

ووصل إلى المكان طاقم طبيّ، ووجد شخصا مصابا بحالة حرجة جدا، عالقا داخل مركبته، ليُعلَن عن وفاته بعيْد ذلك متأثرا بإصابته، تاركا خلفه زوجة و5 أطفال.

ولفت الطاقم الطبيّ إلى أنّ الشخص كان فاقدا للوعي وقت وصول أفراده للمكان، وفشلت محاولات الإبقاء على حياته.

وفتح الاحتلال، ملفا للتحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

وفي العاشر من الشهر الجاري، لقي الطفل أمير وليد أبو غانم (عامان) من تل السبع مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لحادث دهس.

ولقي 363 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ 306 ضحية في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.



