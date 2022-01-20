أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 ص
20 يناير 2022
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تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 20/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار انخفاض الدولار الأمريكي في السوق المحلي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 185.76 شيكل $59.20

سعر الذهب عيار 22   170.28 شيكل $54.26

اسعار الذهب عيار 21 162.54 شيكل $51.80

اسعار الذهب عيار 18 139.32 شيكل $44.40

سعر الذهب عيار 14   108.36 شيكل $34.53

سعر الذهب عيار 12   92.88 شيكل  $29.60

اسعار أوقية الذهب      5,777 شيكل  $1,841

اسعار جنيه الذهب      1,300 شيكل  $414.38

اسعار كيلو الذهب      185,755 شيكل       $59,196

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

19 يناير       186.04       162.79       139.53       108.52       93.02

18 يناير       182.77       159.93       137.08       106.62       91.38

17 يناير       182.02       159.27       136.52       106.18       91.01

16 يناير       181.75       159.03       136.31       106.02       90.87

15 يناير       181.75       159.04       136.32       106.02       90.88

14 يناير       181.61       158.92       136.21       105.94       90.81

13 يناير       182.33       159.54       136.75       106.36       91.16

12 يناير       182.62       159.80       136.97       106.53       91.31

11 يناير       182.34       159.55       136.75       106.36       91.17

10 يناير       181.91       159.18       136.43       106.11       90.96

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