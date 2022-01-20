تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 20/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار انخفاض الدولار الأمريكي في السوق المحلي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 185.76 شيكل $59.20

سعر الذهب عيار 22 170.28 شيكل $54.26

اسعار الذهب عيار 21 162.54 شيكل $51.80

اسعار الذهب عيار 18 139.32 شيكل $44.40

سعر الذهب عيار 14 108.36 شيكل $34.53

سعر الذهب عيار 12 92.88 شيكل $29.60

اسعار أوقية الذهب 5,777 شيكل $1,841

اسعار جنيه الذهب 1,300 شيكل $414.38

اسعار كيلو الذهب 185,755 شيكل $59,196

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 يناير 186.04 162.79 139.53 108.52 93.02

18 يناير 182.77 159.93 137.08 106.62 91.38

17 يناير 182.02 159.27 136.52 106.18 91.01

16 يناير 181.75 159.03 136.31 106.02 90.87

15 يناير 181.75 159.04 136.32 106.02 90.88

14 يناير 181.61 158.92 136.21 105.94 90.81

13 يناير 182.33 159.54 136.75 106.36 91.16

12 يناير 182.62 159.80 136.97 106.53 91.31

11 يناير 182.34 159.55 136.75 106.36 91.17

10 يناير 181.91 159.18 136.43 106.11 90.96