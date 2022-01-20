دول أوروبية تُطالب الاحتلال بالتراجع عن التوسع الاستيطاني بالقدس

طالبت أربع دول أوروبية الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، بالتراجع عن قرار التوسّع الاستيطاني في مناطق شرق القدس المحتلة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تشكّل عقبة إضافية أمام حلّ الدولتين.

وفي بيان مشترك، أعربت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، أعربت فيه عن قلقهم البالغ إزاء قرار التقدم بخطط بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة، مؤكدين أنها تشكّل عقبة إضافية أمام "حل الدولتين".

وحثّ البيان سلطات الاحتلال إلى التراجع عن هذا القرار الذي يهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وأكد أن مستوطنات الاحتلال انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقف في طريق تحقيق سلام عادل وشامل.

وقالت الدول الأربع في بيانها: "نشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأخيرة في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية، ونحث الحكومة الإسرائيلية على وقف إخلاء وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والمنطقة (ج)، الأمر الذي يساهم في تأجيج التوترات على الأرض".