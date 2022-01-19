سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 20 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في سوريا، والذي تراجع سعره في معاملات صباح اليوم الخميس، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في الذهب، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في الجزائر، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، إلى نحو 146.383 ألف ليرة (58.27 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا، إلى نحو 128.088 ألف ليرة (50.99 دولار).

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 20 يناير 2022

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، إلى نحو 109.789 ألف ليرة (43.71 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 85.390 ألف ليرة (33.99 دولار).

سعر الأوقية الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا، تراجعًا إلى نحو 4.552 مليون ليرة (1812 دولارًا).

دقت ساعة "النور" في دمشق.. ظلام سوريا يتبدد بكهرباء عربية

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في سوريا، نحو 1.024 مليون ليرة (407.92 دولار).