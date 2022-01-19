سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الخميس 20 يناير 2022، تتفاوت أسعار العملة السورية مقابل الدولار الأمريكي، يبحث المواطنون السوريون عن سعر عملتهم الوطنية مقابل الدولار، فالأزمة السورية تعمل على تذبذب أسعار الليرة مقابل الدولار، وتختلف أسعار العملات في سوريا، فيوجد جهات عدة تتعامل في صرف العملات وهي البنوك الرسمية وشركات الصرافة والسوق السوداء، فتتفاوت أسعار الصرف من مكان لآخر.

وبسبب الأحداث السورية، والتضخم في الاقتصاد السوري، فنجد أن أسعار العملات تتغير من حين لآخر، لذلك يسعى السوريون إلى الاطلاع على سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الخميس 20 يناير 2022، من وقت إلى آخر.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الخميس 20 يناير 2022

وحذر باحثون من وصول التضخم في الاقتصاد السوري إلى مرحلة خطرة، بسبب الارتفاع السريع والمتواصل في المستوى العام للأسعار، ما يؤدي إلى فقدان المال لقيمته الشرائية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

ويلجأ فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى وضع سعر صرف الدولار في سوريا لمتابعيه، إذ أنه استقر سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 20 يناير 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3585 ليرة للشراء، و3620 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

هبط سعر اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، إلى 4066 ليرة للشراء، و4111 ليرة للبيع.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 4860 ليرة للشراء، و4918 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم، عند 954 ليرة للشراء، و966 ليرة للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند 973 ليرة للشراء و986 ليرة للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم 11851 ليرة للشراء، و11992 ليرة للبيع.