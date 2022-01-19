سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 20 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في الأردن، والذي انخفض سعره في معاملات صباح اليوم الخميس، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في الاردن، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في الاردن، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن ، نحو 41.39 دينار (58.38 دولار)، مقابل 41.45 دينار (58.46 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن، ليصل إلى 31.04 دينار (43.78 دولار)، مقابل 31.09 دينار (43.85 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.15 دينار (34.05 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 20.70 دينار (29.19 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الأردن

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 36.22 دينار (51.08 دولار)، مقابل 36.27 دينار (51.15 دولار).

سعر أوقية الذهب في الأردن

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن اليوم نحو 1287 دينارا (1816 دولارا)،

سعر الجنيه الذهب في الأردن

وسعر الجنيه الذهب في الأردن صباح اليوم الخميس، سجل نحو 289.75 دينار (408.64 دولار).