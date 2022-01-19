سعر الدولار في الجزائر اليوم الخميس 20 يناير 2022، مطلع صباح كل يوم يلجأ المواطنون ورجال الأعمال الجزائريون إلى البحث عبر الشاشات والبورصة عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري، مئات الآلاف منهم يبدأون يومهم بالاطلاع على شاشات التداول لما تمثله لهم من مهمة رسمية بسبب أعمالهم وتجارتهم، فالصعود والهبوط للعملات ينعكس على تجارتهم وتوريدهم وحركة البيع والشراء، كما أن تكسب الملايين أموالا طائلة، فيما يلقى آخرين خسائر فادحة، لهذا يحرص المستثمرون على البحث عن أسعار العملات كل يوم ومتابعتها.

وسعر الدولار في الجزائر غير ثابت، فهو يتغير كل يوم وكل ساعة ودقيقة، فالناس تبحث باستمرار سعر الدولار في الجزائر اليوم الخميس 20 يناير 2022، فأحيانا يسعدهم وأحيانا يوترهم، لأن الصعود والهبوط ينعكس على تجارتهم، إما سلبا أو إيجابا.

سعر الدولار في الجزائر اليوم الخميس 20 يناير 2022

ويلجأ فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لوضع متابعيه على كل ما يهمهم بهذا الخصوص، فهم يجلبون لهم عبر موقع الوكالة الأسعار بشكل يومي، لتسهيل عملية البحث من الناس.

سعر الدولار في الجزائر اليوم الخميس

وهبط سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي مسجلا، 139.63 دينار للشراء و139.65 دينار للبيع.

كما يبحث الناس عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 20 يناير 2022 في الجزائر، إذ انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي ليبلغ 190.50 دينار للشراء، و190.54 دينار للبيع.

كما تراجع الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 244.76 دينار للشراء، و247.48 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في الجزائر

وبلغ سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي نحو 37.21 دينار للشراء، و37.22 دينار للبيع.

وتراجع سعر الريال لدى السوق الموازية (السوق السوداء) عند مستوى 47.96 دينار للشراء، و48.49 دينار للبيع.

وتراجع الدرهم الإماراتي، في التعاملات لدى بنك الجزائر المركزي إلى 38.01 دينار للشراء، و38.02 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوق السوداء) 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.