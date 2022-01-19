سعر الذهب في الجزائر اليوم الخميس 20 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في الجزائر، والذي ارتفع سعره في معاملات صباح اليوم الخميس، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في الجزائر، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في الجزائر، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

سعر الذهب في الجزائر اليوم الخميس 20 يناير 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، اليوم الخميس نحو 8188 دينارا (58.65 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 لنحو 7164 دينارا (51.32 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بالجزائر، نحو 6141 دينارا (43.99 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر

و بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4776 دينارا (34.21 دولار).

سعر الأوقية الذهب في الجزائر

وارتفع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، إلى نحو 254.635 ألف دينار (1824 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في الجزائر

كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب في الجزائر، نحو 57.315 ألف دينار (410.58 دولار).