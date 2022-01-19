سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 20 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في لبنان، والذي هبط سعره في معاملات صباح اليوم الخميس، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في لبنان، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في لبنان، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 20 يناير 2022

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بين 24500 ليرة - 24600 ليرة لكل دولار.

سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان نحو 88.822 ألف ليرة (58.41 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم الأربعاء عند مستوى 66.617 ألف ليرة (43.81 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في لبنان

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.813 ألف ليرة (34.08 دولار)

سعر جرام الذهب عيار 12 في لبنان

وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 44.411 ألف ليرة (29.21 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 77.721 ألف ليرة (51.11 دولار).

سعر الأوقية الذهب في لبنان

و سعر الأوقية الذهب في لبنان فقد سجلت نحو 2.762 مليون ليرة (1817 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

وبلغ سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 621.766 ألف ليرة (408.91 دولار).