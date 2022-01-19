رسائل وكلمات عن شهر رمضان 2022- 1443هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، احدث عبارات و كلمات عن شهر رمضان، والتي يبحث عنها الكثير من المسلمين عبر محركات بحث جوجل والمحركات الاخرى، لا سيما مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث يتم تبادل الرسائل والعبارات مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيها زيارة الرحم والأصدقاء والتجمعات العائلية.

اجمل كلام عن شهر رمضان المبارك 2022

شهر رمضان هو ذلك الشهر العظيم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالعديد من الفضائل التي ليس لها مثيل في باقي شهور السنة الهجرية الأخرى، في هذه السطور نرصد لكم اجمل ما قيل من كلام و عبارات عن الشهر الكريم.

احدث رسائل وكلمات عن شهر رمضان 2022

اغلق مدن احقادك واطرق أبواب الرحمة والمودة فارحم القريب وود البعيد وازرع المساحات البيضاء في حناياك وتخلص من المساحات السوداء في داخلك.

في رمضان صافح قلبك ابتسم لذاتك صالح نفسك واطلق اسر احزانك وعلم همومك الطيران بعيدا عنك

في رمضان اعد ترتيب نفسك لملم بقاياك المبعثرة اقترب من أحلامك البعيدة اكتشف مواطن الخير في داخلك واهزم نفسك الامارة بالسوء .

شهر رمضان المبارك شهر الصبر واستجابة الدعوات، فالمسلم عندما يمتنع عن تناول الطعام والشراب الذي يشتهيه، فإنما يصبر عنها ويتعلّم كيف يشعر مع الفقراء، ويؤدي فريضة عظيمة فيها الكثير من معاني الخير.

لا شيء يُضاهي فرحة الصائم عندما يقترب موعد أذان المغرب، والفرحة الكبرى أيضًا عندما يُتمم صيام أيام رمضان كاملة ويأتي عيد الفطر السعيد كجائزة على الصيام والقيام، ولا يجب أن تنتهي الروحانية بانتهاء شهر رمضان، بل يجب أن يظلّ المسلم موصولًا بالله تعالى في كلّ وقت.

من فضل الله وكرمه على المسلمين أنّه أباح لمن لا يستطيع الصيام بعذرٍ شرعي أن يفطر كالمريض والمسافر والمرأة الحامل، وهذا دليل على أنّ الإسلام دين يُسر وليس دين عُسر، فالهدف من الصايم ليس الشعور بالجوع والعطش، بل هو إظهارٌ للعبودية وتمرين على الصبر.

احدث رسائل وكلمات عن شهر رمضان 2022- 1443هـ



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