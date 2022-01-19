جنين.. فعاليات مُساندة للأسير أبو حميد ومُطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة

طالبت فعاليات جنين، ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، والأسرى المحررون وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم بالتدخل العاجل، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد، الذي يعاني من وضع صحي متردٍ وخطير، وبتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد، وتضامن مع الأسير أبو حميد والحركة الأسيرة، وذلك في خيمة الاعتصام المقامة وسط مدينة جنين للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

واستنكر المحتجون، الصمت العالمي إزاء ما يتعرض له شعبنا من قهر، وعدوان ممنهج من قبل الاحتلال.

وطالب المشاركون كل المؤسسات الدولية بالعمل على إنقاذ حياة الأسير أبو حميد، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وإلى بذل مزيد من الحراك، والإسناد نصرة للأسير المناضل أبو حميد.

وشدد المشاركون، على أن ملف استرداد جثامين الشهداء المحتجزة سيبقى مفتوحاً حتى يتسلم ذوو الشهداء جثامين أبنائهم، ويتم دفنهم بطريقة تليق بشهداء فلسطين.