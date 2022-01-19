أسباب ارتفاع الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 19 يناير 202، على غير المتوقع تماما صعدت العملة اللبنانية مقابل الدولار، على الرغم مع انهيار الاقتصاد اللبناني بشكل شبه تام، نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان منذ سنوات، والذي أدى إلى تراجع كبير في عملتها الوطنية مقابل العملة الخضراء، وهو ما يرجه مختصون بأن لهذا الصعود تدخلات من مصرف لبنان المركزي، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ وكبير مقارنة بالأسبوع الماضي.

وفور تداول الخبر، لجأ فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، بوضع متابعيه على حيثيات ما جرى في لبنان، وأسباب ارتفاع الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 19 يناير 2022 وخاصة أن الارتفاع ملحوظ وليس محدود، وهو ما يبث روح الأمل في نفوس اللبنانيين الذين يعانون أوضاعا معيشية سيئة.

أسباب ارتفاع الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

ورغم هذا التحسن فلا تزال الليرة أقل بأكثر من 90 %، من مستواها في 2019، قبل انزلاق لبنان إلى أزمة مالية دفعت بأغلبية اللبنانيين إلى صفوف الفقراء، والتي على إثرها خرجت عشرات التظاهرات في لبنان تطالب باستقالة الحكومات والسياسيين وتحسين الوضع المتردي إلى الأفضل.

ووصل سعر الدولار الأمريكية إلى إلى 24 ألف ليرة في انخفاض ملحوظ، بالمقارنة مع 34 ألف ليرة الأسبوع الماضي.

وتُعاني لبنان من أزمات عدة، وهو ما أدى إلى تعاقب حكومات تلو الأخرى دون وجود حلول للعود بالوضع الاقتصادي إلى ما قبل عام 2019 الماضي، على الرغم من كل المحاولات التي جرت في الفترة الأخيرة.

أسباب ارتفاع الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي

ويعاني لبنان من ديون خارجية تقدر بمليارات الدولارات، تعجز الحكومات عن سدادها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والأزمات المالية التي تلحق بها على التوالي.

ويواجه الاقتصاد اللبناني، تراجعا منذ 2019، بعدما أدى تراكم الديون، تحت وطأة الدين العام اللبناني الضخم، وتمويله بالاقتراض من البنوك التجارية، كما يواجه أزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.