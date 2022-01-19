"حزب ميرتس" يقدم استئنافًا ضد مشروع قانون "لم الشمل"

قدم حزب ميرتس "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، استئنافًا ضد مشروع قانون "لم الشمل" الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وكانت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع وافقت على مشروع قانون "المواطنة" أو ما يعرف بـ "لم الشمل".

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن 7 وزراء صوتوا لصالح مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست سمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، فيما عارضه 3، وامتنع 1.

وأوضح أن حكومة الاحتلال قبلت مشروع القانون الذي تقدم به روتمان العضو في الصهيونية الدينية من أحزاب المعارضة، بهدف حشد دعم أصوات المعارضة لتمرير القانون بالقراءات الثلاث في الكنيست.

وبعد انتهاء عملية التصويت، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، تقديم استئناف ضد مشروع القانون.

وسيعرض مشروع القانون الذي بالأساس روجت إليه وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، أمام الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة عليه بالقراءات الثلاث، وهو أمر قد يحتاج لوقت في