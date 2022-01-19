شيخ الأزهر والعاهل الأردني يستنكران الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين ومقدساتهم

بحث شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، مساء اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، الأوضاع في القدس المحتلة.

وقال البيان الصادر عن "الأزهر الشريف" إن الاتصال تناول مجمل الأوضاع في القدس الشريف، حيث أعرب الطيب عن إدانته للانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين الأبرياء، واستنكاره لهدم منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، واعتدائهم على أصحاب المنازل الأبرياء واعتقالهم بدون وجه حق.

كما أعرب شيخ الأزهر عن تقديره للجهود التي يبذلها العاهل الأردني عبد الله الثاني في خدمة القضية الفلسطينية، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

بدوره، أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، أن الأردن مستمر بالقيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية، والمسيحية بالقدس، مشددًا على ضرورة وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، والتي تقوِّض فرص تحقيق "السلام" العادل والشامل.